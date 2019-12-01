العراق... ماذا قال العبادي بشأن مرشّح رئاسة الوزراء؟

2019/12/01 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي، الاحد، انه لن يكون طرفا باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، داعيا الى أن يكون المرشح مستقلا وينال ثقة الشعب....

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