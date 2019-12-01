نائب يصدر بيان من ٥ نقاط أبرزها: ابتعدوا عن الاجندات الطائفية والحزبية في اختيار رئيس الوزراء

2019/12/01 | 21:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت النائبة، علا عودة الناشي، اليوم الاحد، بيان من ٥ نقاط أبرزها، ابتعدوا عن الاجندات الطائفية والحزبية في اختيار رئيس الوزراء.

وقالت في البيان الذي تلقته "الغد برس"، انه "ايمانا منا بتوجيهات المرجعية الرشيدة وتحقيقا لمطالب جماهيرنا في محافظة ذي قار الجريحة نطالب بما ياتي:

١-التحقيق العاجل واعتقال من امر باطلاق النار على المتظاهرين العزل في محافظة ذي قار من قبل القوة التي دخلت محافظة ذي قار يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/١١/٢٨

٢-ادعومجلسالنوابالموقرالىانتخابشخصيةمستقلة

لرئاسة مجلس الوزراء على ان يكون ممن لا يمتلك سوى الجنسيه العراقية ولديه مقبولية لدى المتظاهرين والساحات الاعتصام السلمية.

٣-ارجو من زملائي وزميلاتي في مجلس النواب المحترمين

ان يتحملوا مسؤليتهم الوطنية ويبتعدوا عن الاجندات الطائفية والحزبية التي تعرقل انتخاب رئيس وزراء جديد ينهض بمهامه لتحقيق مطالب الشعب العراقي .

٤- الاسراع باقرار قوانين الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة فعلا للانتخابات وانجاز التعديلات الدستورية بمشاركة نخبة من اساتذة القانون الدستوري.





٥-التصويت على انتخابات مبكرة بادارة قضاة مستقلين وباشراف الامم المتحدة على ان لايتعدى سقفها الزمني حزيران من عام ٢٠٢٠ المقبل .





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