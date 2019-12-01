لاعبو برشلونة يصلون مدريد لمواجهة أتلتيكو بزي موحد

2019/12/01 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة:

قام لاعبو برشلونة بارتداء زي موحد وغريب أثناء سفرهم إلى العاصمة مدريد، لمواجهة منافسهم أتلتيكو مدريد في المباراة المقامة ليلة اليوم الأحد، على أرضية ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ونشر نادي برشلونة تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج وهو يرتدي نفس الزي الذي يرتديه جميع اللاعبين.

وكتب النادي في نفس التغريدة "أهلا ..



هذا طراز من تصميم توم براون".

وتعتبر علامة توم براون من أشهر العلامات التجارية للملابس، وسميت بهذا الإسم نسبة إلى المصمم الأمريكي توم براون.

وكان ريال مدريد قد صعد إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بـ 28 نقطة بعد فوزه أمس السبت على ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف، ويسعى برشلونة للعودة إليها بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي في حال فاز على أتلتيكو مدريد.

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