2019/12/01 | 21:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغياب الثلاثي امجد عطوان وسعد ناطق وشريف عبد الكاظم بداعي الاصابة منتخبنا الوطني سيواجه المنتخب اليمني بشعار الفوز لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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