بعد صدور مذكرة القبض بحقه.. محافظ النجف يبدي استعداده للمثول أمام القضاء

2019/12/01 | 21:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد محافظ #النجف الاشرف #لؤي_الياسري، اليوم الأحد، على صدور أمر إلقاء القبض بحقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.وأكد الياسري في بيانٍ تداولته وسائل […]

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