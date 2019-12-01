2019/12/01 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، بأن القضاء أفرج عن أعضاء مجلس محافظة واسط بكفالة مالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يفرج عن اعضاء مجلس محافظة واسط بكفالة مالية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يفرج عن اعضاء مجلس محافظة واسط بكفالة مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).