اهـازيـج عشـائـر الناصرية الأبـطـال.. هزيمة لإسرائيل وامريكا

2019/12/01 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

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ليس غريبا ان يصنع العراقيين من الدماء نصرا ووطناً واهزوجةُ، تتدخل تاريخ اهازيج النصر الجنوبية من قبل ثورة العشرين مرورا بها ومقارعة للطاغية

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