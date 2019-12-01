الداخلية اليمنية: كشف مخطط خطير للاستخبارات السعودية

2019/12/01 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف مخطط خطير تقف خلفه أجهزة استخبارات في دول العدوان.

واليكم فيما يلي نص البيان:

بسم

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