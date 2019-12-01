2019/12/01 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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قالت وزارة الداخلية اليمنية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف مخطط خطير تقف خلفه أجهزة استخبارات في دول العدوان.
واليكم فيما يلي نص البيان:
بسم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية اليمنية: كشف مخطط خطير للاستخبارات السعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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