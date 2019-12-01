مانشستر يونايتد يتعادل مع استون فيلا في الدوري الإنكليزي

2019/12/01 | 22:06 - المصدر: الغد برس

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متابعة/ الغد برس:

استمر مانشستر يونايتد في تخييب آمال أنصاره، فسقط في فخ التعادل مع ضيفه أستون فيلا 2-2 مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من حارس أستون فيلا توم هيتون (42 بالخطأ في مرماه) وفكتور لينديلوف (64)، فيما أحرز جاك جريليش (11) وتايرون مينجز (66) هدفي الفريق الضيف.

ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

واعتمد مانشستر يونايتد على طريقة اللعب 4-2-3-1، فكون فكتور لينديلوف شراكة دفاعية مع هاري ماجواير في العمق بإسناد من ظهيري الجنبين أرون وان-بيساكا وبراندون ويليامز، ووقف البرازيليان فريد وأندرياس بيريرا في وسط الملعب، وراء الثلاثي دانييل جيمس وخوان ماتا وماركوس راشفورد الذي قدم الدعم للمهاجم الصريح أنتوني مارسيال.

في الناحية المقابلة، لجأ أستون فيلا إلى طريقة اللعب 4-3-3، فتكون الخط الخلفي من الرباعي فريدريك جولبرت وإزري كونسا وتايرون مينجز ومات تارجيت، ولعب دوجلاس لويز دور لاعب الارتكاز وحوله كورنور هوريهان وجون ماكجين، في وقت تواجد فيه المهاجم الصريح ويسلي بين أنور الغازي وجاك جريليش.

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