2019/12/01 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت كتلة تحالف سائرون، اليوم الاحد، عدم حضورها اي اجتماعات لإختيار بديل لعادل عبدالمهدي.

وقالت الكتلة في بيان تلقته "الغد برس،" انها "لم تحضر اي اجتماعات مع الكتل السياسية لإختيار بديل لعادل عبدالمهدي لأن الأمر من اختصاص الشعب والمتظاهرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يعلن عدم حضوره اي اجتماعات لإختيار بديل لعادل عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يعلن عدم حضوره اي اجتماعات لإختيار بديل لعادل عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).