2019/12/01 | 22:06 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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