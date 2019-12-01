تعرف على أي نوع من المقالات يهتم العرب.. ويكيبيديا تنشر القائمة المفاجئة لشهر أكتوبر الماضي

2019/12/01 | 22:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع ويكيبيديا العربية، إحصائية بالمقالات الأكثر قراءةً في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وتضمنت القائمة خمسة عشر مقالًا صحفيًا منشورًا وتصدرها مقال “انتصاب القضيب” وهو الأكثر اهتمامًا لدى القراء العرب.أكثر المقالات زيارةً على ويكيبيديا العربية لشهر أكتوبر/تشرين الأول pic.twitter.com/8t5CCHx1Ig — ويكيبيديا العربية (@ArabicWikipedia) November 3, 2019

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