2019/12/01 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون بعد رحيل آخر القوات الحكومة عن مدينة إدلب ظهر يوم السبت 29/3/2015 أصبح نصف مليون إنسان مثل طيور حمام أضاعت اتجاهها, ترتجف خوفاً وتموت رعباً من صوت هدير الطائرات الحربيَّة, والقذائف الصاروخيَّة, وتساقط شبابيك الجيران على شبابيك الجيران.أغار الطيران الحربي أول مرة مستهدفاً بعد منتصف ليلة الأحد 30/3/2015 مشفى الهلال الأحمر في قلب المدينة بصاروخين أحرقا المشفى بمن فيه.في الصباح الباكر ذهب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالرزاق دحنون - براميل متفجرة وطناجر مطبخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالرزاق دحنون - براميل متفجرة وطناجر مطبخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).