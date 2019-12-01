2019/12/01 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، بنقل مدير المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري اللواء ياسر عبدالجبار محمد الى الهيئة التدريسية لكلية الشرطة.

وحملت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: تعفي مدير المعهد العالي للتطوير الامني من منصبه وتنقله الى الملاك التدريسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: تعفي مدير المعهد العالي للتطوير الامني من منصبه وتنقله الى الملاك التدريسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).