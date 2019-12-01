بالصور : مندسون ينقلون السلاح و قنابل الحرق في النجف الاشرف الى المباني المهجورة

2019/12/01 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، صورا لمجموعة من المندسين وهم يقومون بنقل واعداد مجموعة من قنابل الملتوف الحارقة.

الصور..

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