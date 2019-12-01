شاهد... أحدث الفيديوهات تظهر ما يفعله المندسون بين المتظاهرين في العراق

2019/12/01 | 22:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور التي تثبت وجود المندسين بين المتظاهرين السلميين العراقيين وهم يقومون باطلاق النار...

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