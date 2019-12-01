2019/12/01 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصرين بالحشد واصابة ثلاثة بتعرض لـ'داعش' اعقبه انفجار عبوة بديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصرين بالحشد واصابة ثلاثة بتعرض لـ'داعش' اعقبه انفجار عبوة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).