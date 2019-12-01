نشطاء عراقيون يعدّون لمقاضاة فاسدين كبار امام القضاء البريطاني (صور)

2019/12/01 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

حرك عراقيون مغتربون في المملكة المتحدة دعاوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين كبار يحملون الجنسية البريطانية وذلك بتهمة التعدي على المال العام والتسبب في نهب واهدار مئات المليارات من الدولارات التي ائتمنوا عليها خلال فترة تبوئهم مناصب كبيرة في العراق في الفترة ما بعد 2003 حتى الان.

وتأتي هذه المبادرة لدعم انتفاضة الملايين العراقية الوطنية لاسقاط منظومة الفساد والمحاصصة والطائفية الحاكمة ومن اجل اقامة نظام المواطنة والعدالة، وانتصارا لشهداء الانتفاضة.





وقال الناشطون في بيان اولي اصدروه في لندن نهاية هذا الاسبوع ، وتابعته "الغد برس"، انهم يحتفظون بقائمة اسماء مسؤولين فاسدين كبار، منهم رؤساء حكومات ووزراء ومحافظون وزعماء سياسيين نافذين ورؤساء هيئات سيادية ومدراء بنوك يقيمون في بريطانيا ويحملون جنسيتها كانوا قد نهبوا ثروة بلادهم، ويتمتعون الآن بحماية المملكة، وبتسهيلات لتوظيف وتشغيل تلك الاموال الحرام، وذكروا انهم جمعوا من منافذ عديدة معلومات وبيانات كثيرة وموثقة عن ثروات هؤلاء الفاسدين ومؤشرات عن مصالحهم المختلفة.

ويضمم فريق الناشطين اعلاميين ومتخصصين وقانونيين، وقد عقدوا سلسلة من الاجتماعات في لندن وجمعوا تواقيع ابناء الجالية العراقية الذين ساعدوا الفريق المبادر في تقديم وتوثيق المعلومات عن المنهوبات التي يحتفظ بها الفاسدون وثرواتهم.





يذكر ان الصحافة البريطانية تنشر بين فترة واخرى معطيات عن حالات فساد ونهب لمسؤولين عراقيين يتخذون من المملكة المتحدة اقامة لهم او يحملون الجنسية البريطانية، وبخاصة في مجال العقارات وإدخال الاموال واقامة المتاجر.

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