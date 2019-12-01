الداخلية تنقل عدد من مدرائها وتكلف اخرين بدلا عنهم

2019/12/01 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نقلت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عدد من مدرائها وكلفت اخرين بدلا عنهم.

وبحسب وثائق حلصت عليها "الغد برس"، انه "نقل اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد من ملاك المعهد العالي للتطوير الامني والاداري الى ملاك كلية الشرطة وبصفة عضو الهيئة التدريسية، فيما نقل الفريق الحقوقي احمد طه هاشم محمد من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة الى ملاك مكتب الوزير وتكليفه بمنصب عميد المعهد العالي اعلاه".

واضافت انه "نقل اللواء الدكتور عصام حميد داخل من ملاك مكتب الوزير مدير مديرية العقود/ وكالة الى وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية وتكليفه بمنصب مدير الشؤون المالية/ وكالة ولحين التسمية للمنصب اصوليا، وتكليف العميد فؤاد ناصر بلاد بمهام مدير العقود/ وكالة ولحين التسمية للمنصب اصوليا".

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