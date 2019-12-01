رسالة مفتوحة إلى الأخت العزيزة اشواق حجي

2019/12/01 | 22:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيري علي ابراهيم أقدر عالياً الشجاعة والجراءة التي تمتلكينها والتي هي نابعة ومتدفقة كالبركان من المأساة والمعاناة والظلم الذي تعرضتن له أنتِ وشقيقاتك بفعل الإبادة الجماعية التي تعرض له شعبك ومجتمعك على أيدي إرهابييّ داعش والمتعاونين معهم.عزيزتي أشواق وقوفك أمام المجرم الذي أخذ مما خلف الدين من رذائل ليمارس ما في ذهنه من جرائم …

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