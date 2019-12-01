 “العسكر” هم الأقرب لـ«تولي» رئاسة الحكومة العراقية

2019/12/01 | 22:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق بعد إعلان #مجلس_النواب العراقي، قبول استقالة رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، دخلت القوى السياسية في مأزق جديد، لصعوبة ايجاد بديل لرئيس الحكومة المستقيل، مع استمرار التصعيد على مستوى […]

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