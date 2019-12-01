اصابة 3 عناصر من الحشد في هجوم وانفجار عبوة ناسفة على نقطة مرابطة شمال شرق ديالى

2019/12/01 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ خاص

افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الاحد، باصابة 3 عناصر من الحشد الشعبي، في هجوم وانفجار عبوة ناسفة ...





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