محتجون يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء

2019/12/01 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع تصادم بين محتجين وقوات امنية بعد محاولة لاقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء.وقال مراسلنا، ان المتظاهرين حاولوا مساء اليوم الاحد، اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء والقوات ترد بالغاز المسيل وقنابل الصوت.

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