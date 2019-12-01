في اربيل.. اول مهرجان شعري نسوي لشاعرات من جميع اجزاء كوردستان

2019/12/01 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بمشاركة شاعرات من اجزاء كوردستان الاربعة اقيم، اليوم الاحد، اول مهرجان للشعر النسوي تحت شعار(المرأة تكتب الحياة).وافتتحت مراسم المهرجان اليوم الاحد، باشراف وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان وبيت الكتاب في قاعة بيشوا وسط اربيل العاصمة اربيل ، بحضور وزير الثقافة الكوردستاني وعدد كبيرمن المثقفين والادباء والكتاب والشعراء، بمشاركة شاعرات من اجزاء كوردستان الاربعة (العراق وايران وتركيا وسوريا)، وهو المهرجان الاول من نوعه واقيم تحت عنوان "المرأة تكتب الحياة".في بداية المهرجان تم تقديم جوائز تقديرية لعدد من الشاعرات والاديبات والكاتبات، ومن ثم قدمت الشاعرات المشاركات قصائد بالمناسبة.وفي نهاية المهرجان تم اختتام المراسيم باهداء الديوان الشعري الذي ضم نتاجات جميع الشاعرات المشاركات في المهرجان.

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