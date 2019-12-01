الوفد الكوردي ببغداد متفائل باتفاق نهائي: منهمكون بمشروع قانون الموازنة

2019/12/01 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد وفد حكومة اقليم كوردستان الذي يزور بغداد، اليوم الاحد، اجتماعا مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، لبحث مسائل الموازنة العامة والنفط.وبعد الاجتماع قال وزير الاقليم للعلاقات مع بغداد في مؤتمر صحفي، ان اجتماعات اليوم الاحد، مع مسؤولي بغداد كانت ايجابية وقطعت خطوات جيدة، معربا عن امله بالوصول للاتفاق النهائي يوم غد الاثنين.من جهته اكد عضو الوفد الحكومي الكوردستاني اميد صباح ان هناك تفاهما اوليا، مبينا ان الجميع منهمكون بكتابة تفاصيل مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2020.

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