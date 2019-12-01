محافظة النجف يوجه نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية بإرسال قوة عسكرية لحماية مرقد “الحكيم” ويحذر من مجزرة

2019/12/01 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الأحد، دعوة استغاثة إلى رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع بإرسال قوة امنية تمسك الأمن في مرقد محمد باقر الحكيم في المحافظة وتجنب المحافظة من مجزرة قد تحصل.وقال الياسري في حديث لحصاد الشرقية نيوز وتابعته “يس عراق” إن “القوات الأمنية في النجف لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين منذ انطلاق […]

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