نوّاب: اختيار رئيس جديد للحكومة ليس سهلاً مع اجتماعات تعقد حالياً في الغرف المظلمة

2019/12/01 | 22:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدستور يفرض تشكيل الجديدة خلال 45 يوماً فقط بغداد – وعد الشمري: أكد نواب، أمس الأحد، أن الدستور يفرض تشكيل حكومة جديدة خلال 45 يوماً من نفاذ استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لافتين إلى أهمية أن تتفق الكتل على مرشح مستقل بعيداً عن التأثيرات السياسية على الرغم من وجود اجتماعات تعقد حالياً في ...

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