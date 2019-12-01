نائب عن سائرون يطالب القضاء بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل والقادة الامنيين

2019/12/01 | 22:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: دعا النائب صباح الساعدي، أمس الاحد، القضاء الى تشكيل محكمة مختصة بـ”ثورة تشرين” لمحاكمة رئيس واعضاء الحكومة والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين.وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب “قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي”، لافتا ...

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