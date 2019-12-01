مجلس النواب يقبل استقالة عبد المهدي وسيخاطب رئيس الجمهورية لاختيار بديل له

2019/12/01 | 22:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس الأحد، إن المجلس يتجه الى مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور.وأضاف الحلبوسي، خلال جلسة المجلس الاستثنائية، أنه يجب على رئيس الجمهورية ترشيح رئيس وزراء جديد خلال 15 يوماً؛ وفقاً للمادة 76 من الدستور، وفقاً لوكالة الأنباء ...

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