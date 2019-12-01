المنافذ تعلن نسبة الانجاز في منفذ مندلي الحدودي

2019/12/01 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، نسبة الانجاز المتحققة في منفذ مندلي الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، حصلت عليه "العهد نيوز"، ان

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