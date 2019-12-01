الرشيد: رفع رواتب المتقاعدين في جميع الفروع بالمحافظات

2019/12/01 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن رفع رواتب المتقاعدين في جميع الفروع بالمحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة

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