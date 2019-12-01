إخماد حريق القنصلية الإيرانية في النجف الاشرف

2019/12/01 | 23:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي ، اليوم الاحد، باخماد الحريق الذي اندلع في بناية القنصلية الايرانية بالنجف....

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