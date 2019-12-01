شرطة ذي قار توجه تنويها للمتظاهرين: سيتم تقديم (طعاما ساما) لاثارة الذعر

2019/12/01 | 23:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، تنويها للمتظاهرين، لافتا الى انه سيتم تقديم (طعاما ساما) لاثارة الذعر.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "وردتنا معلومات ان هناك اشخاص سوف يقدمون وجبات طعام مدسوس فيها ( مواد سامة ) الى المتظاهرين، لاثارة الذعر وزعزعت الوضع الامني في المحافظة لذلك اقتضى التنويه وعدم تقبل الطعام من الاشخاص الغرباء والمشكوك بامرهم".

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