ديفينس نيوز: التساهل مع تركيا سيشجع الهند على شراء منظومة الصواريخ الروسية

2019/12/01 | 23:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت صحيفة ” ديفينس نيوز” الأميركية، ان العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة على تركيا ستدخل حيز التنفيذ.

واوضحت الصحيفة في تقرير لها عن تداعيات صفقة شراء تركيا منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية اس اربعمئة، ان الرئيس دونالد ترمب كان أحد العوامل التي منعت بلاده وحلف الناتو، من إيقاع العقوبات على انقرة، مشيرة الى احتمال ان يؤدي التساهل الذي ابدته واشنطن مع تركيا، الى تشجيع الهند التي تراقب الوضع باهتمام، على اكمال عقد صفقة مماثلة مع روسيا، لشراء المنظومة الصاروخية ذاتها، بعد ان كانت قد دفعت في وقت سابق مبلغ ثمانمئة مليون دولار لموسكو، كمقدمة عقد بينهما، بهدف الحصول على الصفقة لغاية عام الفين وخمسة وعشرين، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

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