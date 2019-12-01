ارتفاع حصيلة هجوم نفط خانة في ديالى الى مقتل وإصابة 6 عناصر من الحشد الشعبي

2019/12/01 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الاحد، بارتفاع حصيلة هجوم نفط خانة الى مقتل وإصابة 6 ع...





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