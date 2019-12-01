منشورك قد يكون رصاصة أو مولوتوف أو ضماداً

2019/12/01 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ باسم اللهيبي

في الوقت الذي يعتصر قلبي الألم على بعض الحوادث الدامية في عددٍ من محافظات الوسط والجنوب ..

أودّ مخاطبة أساتذتي وأحبتي من النخب الواعية

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