رسالتي للمتظاهر السلمي (تاج الراس)

2019/12/01 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

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علي فضل الله الزبيدي

يا شباب العراق وشيبه تظاهرتم من أجل محاربة الفساد..



فمن يحرق أي مؤسسة فاعلم إنه فاسد يريد أن يخفي آثار الفساد بحرقه

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