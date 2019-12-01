المفوضية العليا لحقوق الانسان تبحث مع بعثة يونامي اهمية ضمان حق التعليم في العراق أثناء الازمات

2019/12/01 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحثت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، الاحد، مع بعثة يونامي اهمية ضمان حق التعليم في العراق أث...





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