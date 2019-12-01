شاهد.. اعتدا بـ”السيوف” والقامات على كوادر صحية في النجف

2019/12/01 | 23:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطعاً مصوراً يظهر اثار اعتداء مجموعة مجهولة مسلحة بـ”السيوف” والقامات والالات الحادة على كوادر صحية بمدينة الصدر الطبية في النجف .وأظهر الفيديو، اشخاصا تعرضوا لاعتداء مع صوت لأحد الكوادر الطبية في طوارئ مدينة الصدر بالنجف،وهو يستائل عن سبب الاعتداء “.وبحسب المتحدث الذي ظهر في الفيديو، فأن” […]

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