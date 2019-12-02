بالفيديو.. الحشد يتصدى لهجوم

2019/12/02 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتصدي قوات الحشد الشعبي لهجوم داعشي في محافظة ديالى".

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "قوة من الحشد الشعبي

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