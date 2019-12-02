لسيد السيستاني درع العراق ضد مؤامرات الأعداء وأدواتهم!

2019/12/02 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح بيعي

السيد السيستاني في بيانه الأخير يوم الجمعة 29/11/2019م إنما كشف عن مؤامرة كبيرة جدا ً تحاك ضد العراق وشعبه.



قُطبيّ تلك المؤامرة إثنان هما:

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