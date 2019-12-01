وزارة الداخلية تصدر امرا ادريا بتنقلات بعض القادة الامنيين بين ملاكاتها

2019/12/02 | 00:07 - المصدر: قناة التغيير

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كما اصدرت وزارة الداخلية امرا ادريا بتنقلات بعض القادة الامنيين بين ملاكاتها

وحصلت التغيير على وثيقة توضح نقل اللواء عصام حميد داخل من ملاك مكتب وزير الداخلية الى وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية وتكليفه بمنصب مدير الشؤون المالية وكالة، وكذلك تكليف العميد فؤاد ناصر بلاد بمهام مدير العقود وكالة، على ان ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ صدوره.

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