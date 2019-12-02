ديالى..مدير ناحية كنعان ينفي انباء اغتياله

2019/12/02 | 00:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

نفى مدير ناحية كنعان في محافظة ديالى مهدي الشمري ، اليوم الأحد، الانباء التي تحدثت عن اغتياله.

وذكر الشمري لـ"الغد برس"، إن"بعض وسائل الاعلام والمواقع الوهمية تناقلت انباء تتحدث عن اغتيالي لإرباك الاوضاع "، لافتا الى أنه"بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث وما الى ذلك".

وكانت مواقع اخبارية تناقلت انباء تفيد مقتل مدير ناحية كنعان في محافظة ديالى.

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