الموقف الليلي في التحرير.. توقف الاشتباكات في الأحرار والرشيد واصرار كبير على اختيار رئيس وزراء مستقل

2019/12/02 | 00:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الإعلامي، علي جواد، الموقف الليلي لتظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ليوم الأحد.وقال جواد في تدوينة على موقعه بالفيسبوك، “توقف الاشتباكات بين المُتظاهرين وقوات مُكافحة الشغب في شارع الرشيد وجسر الأحرار بعد وضع حواجز حديدية وتطوع بعض المُتظاهرين ليكونوا حواجز بشرية، في بادرة مُهمة من أجل إستمرار السلمية وحقن الدماء”.وأضاف، أن “فعاليات […]

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