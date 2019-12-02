2019/12/02 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬سيذكر‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬الحديث‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬مستقلا‭ ‬يدعى‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬بديموقراطية‭ ‬توافقية‭ ‬كشخصية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الامساك‭ ‬بالعصا‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬داخلياً‭ ‬وخارجياً‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬كان‭ ‬حينها‭ ‬مزهواً‭ ‬بالنصر،‭ ‬وخرج‭ ‬خاسراً‭ ‬حاملاً‭ ‬وزر‭ ‬عهد‭ ‬انتهى‭ ‬دامياً‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬شخصاً‭ ‬طالبوا‭ ‬بحقوقهم‭.‬ يعرف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المستقيل‭ ‬عادل‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن هو عادل عبدالمهدي الذي انكسرت العصا في يده أو …عليه ؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مَن هو عادل عبدالمهدي الذي انكسرت العصا في يده أو …عليه ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).