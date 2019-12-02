إيران تهدد أوروبا بتغيير التزاماتها النووية

2019/12/02 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬حذّرت‭ ‬إيران‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬‮«‬تعيد‭ ‬النظر‭ ‬جديا‮»‬‭ ‬في‭ ‬التزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬إذا‭ ‬لجأت‭ ‬الاطراف‭ ‬الاوروبية‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬إلى‭ ‬آلية‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬عقوبات‭.‬ ويواجه‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬خطر‭ ‬الانهيار‭ ‬منذ‭ ‬أنّ‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منه‭ ‬أحاديا‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ […]

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