جونسون يتعهد أول تشديد من نوعه للعقوبات ضد الارهاب

2019/12/02 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الأحد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬وإلغاء‭ ‬نظام‭ ‬الإفراج‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬المدانين‭ ‬بالإرهاب،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اتهامه‭ ‬بالاستغلال‭ ‬السياسي‭ ‬للاعتداء‭ ‬الدامي‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬شخص‭ ‬خضع‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مشروط‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬وبعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الطعن‭ ‬التي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬الجمعة‭ ‬عند‭ ‬جسر‭ ‬لندن،‭ ‬اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حزب‭ ‬العمّال‭ […]

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