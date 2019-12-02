2019/12/02 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة تحتضن اجتماعا لثلاث دول عربية لاستكمال مفاوضات سد النهضة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاهرة تحتضن اجتماعا لثلاث دول عربية لاستكمال مفاوضات سد النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).