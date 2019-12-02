2019/12/02 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستشهاد 2 من قوات الحشد الشعبي واصابة امر اللواء 20 بمواجهات قاطع نفط خانه بمحافظة ديالى.

وقال المصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ"العهد نيوز": استشهاد 2 من الحشد واصابة امر اللواء 20 بمواجهات نفط خانة بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ"العهد نيوز": استشهاد 2 من الحشد واصابة امر اللواء 20 بمواجهات نفط خانة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).