2019/12/02 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

افاد مصدر امني بصري، اليوم الاثنين، بتمكن قوات الامن في مطار البصرة الدولي من ضبط مسافر بريطاني بحوزته رصاص حي.

وقال المصدر لـ"العهد

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